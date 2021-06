Prime Day 2021, sprint finale: Galaxy Watch3 (-36%)

22 Giugno 2021 – 19:49

Tra le ultime grandi occasioni di questo Prime Day 2021 c’è il 36% di sconto sullo smartwatch Samsung Galaxy Watch3 con cinturino in pelle.

The post Prime Day 2021, sprint finale: Galaxy Watch3 (-36%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico