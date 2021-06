Prime Day 2021, scende in pista l’e-bike MOMO Design

22 Giugno 2021 – 1:49

Venezia è la bicicletta elettrica a pedalata assistita progettata da MOMO Design per spostare linee del passato con l’innovazione della mobilità urbana.

