Prime Day 2021: Razer Kiyo a un prezzo BOMBA

22 Giugno 2021 – 19:50

Amazon propone oggi una delle migliori webcam disponibili sul mercato, pensata soprattutto per lo streaming professionale, scontata del 36%.

The post Prime Day 2021: Razer Kiyo a un prezzo BOMBA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico