Non rispondere al messaggio che ti chiede di investire denaro in Amazon: è una truffa

22 Giugno 2021 – 11:29

Nei messaggi viene proposto ai destinatari di investire in una delle aziende più note e ricche a livello globale, ovvero il colosso dell'ecommerce Amazon. Ovviamente il messaggio non è altro che un'esca per una vera e propria truffa, e rispondervi può portare a perdere la somma che viene chiesto di investire.



Fonte: Fanpage Tech