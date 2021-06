Nella settimana del Prime Day i dipendenti Amazon sono costretti a lavorare quasi 12 ore al giorno

22 Giugno 2021 – 14:29

Le testimonianze dei dipendenti parlano di straordinari obbligatori e di un monte ore settimanale complessivo che supera le 55 ore per far fronte agli ordini dei clienti. Il gruppo specifica che gli straordinari sono retribuiti come tali, ma in passato aumentare i ritmi di lavoro ha aumentato anche il rischio di incidenti.



Fonte: Fanpage Tech