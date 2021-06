Le impronte di dinosauro ritrovate nel Regno Unito

22 June 2021 – 11:33

Almeno sei specie differenti di dinosauri popolavano i territori del Kent, nel Regno Unito, circa 110 milioni di anni fa. A provarlo sono le impronte, appunto, di sei specie diverse, da pochissimo ritrovate sulla battigia e sulle scogliere nei pressi di Folkestone, sullo stretto di Dover, da Steve Friedrich, cacciatore di fossili, Phil Hadland, curatore del museo di Hastings, e David Martill, scienziato dell’Università di Portsmouth.

Stando alle prime analisi, potrebbero appartenere ad anchilosauri, dinosauri robusti e dotati di corazza, teropodi (carnivori, come per esempio il T-rex) e ornitopodi, grossi erbivori. Ed è probabile che le orme siano il segno degli ultimi dinosauri a scorrazzare sul territorio prima di estinguersi. Nel filmato, alcune immagini e la storia di questa scoperta.

(Credit immagine e video: Megan Jacobs, University of Portsmouth)

