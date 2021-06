Khaby Lame e Will Smith, collaborazione in vista: cosa si sono scritti su Instagram

22 Giugno 2021 – 17:29

Il sogno del neo-influencer nostrano di lavorare con il suo idolo potrebbe presto realizzarsi, dato che il ragazzo ha in programma un viaggio negli Stati Uniti durante il quale i due dovrebbero apparire insieme in un video. Nel frattempo Khaby Lame e Will Smith hanno avuto la loro prima interazione pubblica sui social, sulla pagina Instagram del VIP di Hollywood.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech