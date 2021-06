In Cina è stata creata una nuova varietà di riso

22 June 2021 – 12:07

La prima varietà di riso della città di Wuxi, nella Cina orientale, che prende il nome da un toponimo Xidao n. 1 è stata ufficialmente riconosciuta dal comitato di approvazione delle varietà delle colture provinciali di Jiangsu. Si tratta della prima varietà di riso a marchio Xi di Wuxi: questo significa che la nuova varietà è pronta per essere seminata e dalla Cina arrivare in tutto il mondo.

Xidao No. 1 è stato sviluppato congiuntamente dal Wuxi Hubble Biological Seed Technology Research Institute, nell’ambito dello Xishan National Modern Agricultural Industrial Park e del Crop Science Institute dell’Università di Zhejiang. Nel progetto è stata utilizzata la tecnologia della coltura floreale per condurre gli esperimenti che hanno portato a questa varietà. Secondo quanto riportato dal team, questa varietà di riso verde, è molto resistente, matura precocemente e ha un’ottima resa.

The post In Cina è stata creata una nuova varietà di riso appeared first on Wired.

Fonte: Wired