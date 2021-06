Huawei Watch 3 Pro, ideale per i momenti senza smartphone

22 June 2021 – 11:31

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale.Se acquisti uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

Non deve sorprendere se il mercato degli smartwatch continua a crescere: sono infatti accessori particolarmente utili per chi vive una vita digitale molto attiva e vuole usare il cellulare in modo più intelligente e moderato. Ricevere le notifiche al polso e non dover guardare in continuazione il telefono è un bel relax e il nuovo Huawei Watch 3 Pro ci tiene lontani dallo smartphone persino durante le chiamate. L’ultima versione dell’orologio dell’azienda cinese si porta in dote il supporto alle e-sim, ma anche il gps integrato e una serie di sensori evoluti.

Il look è quello di un prodotto premium, elegante, con materiali di qualità: corpo in acciaio inossidabile, quadrante di vetro 3D. Per la prima volta compare anche la corona rotante che richiama la scelta adottata da Apple. Il modello Pro da 48 mm è decisamente un modello da uomo, c’è anche la versione di partenza da 46 millimetri per polsi più piccoli.

Su questo prodotto fa la sua comparsa anche la nuova versione del sistema operativo HarmonyOS 2 che rende più semplice, intuitivo e accattivante l’uso dell’orologio. Ovviamente funziona e funzionerà in molto decisamente più fluido ed evoluto con i dispositivi Huawei ma questo smartphone può essere collegato facilmente a qualsiasi telefono Android a patto di scaricare dallo store online dell’azienda l’app Huawei Health.

L’azienda garantisce anche piena compatibilità con il mondo iOS, tuttavia il test è stato eseguito accoppiando un telefono Huawei e un telefono Samsung e chi vuole stare nel mondo Apple non ha molto senso che si rivolga a questa alternativa. La procedura di installazione e sincronizzazione non è velocissima, richiede accessi e autorizzazioni praticamente a tutte le funzioni del telefono, ma è stabile ed efficace.

HarmonyOS 2 assicura allo smartwatch una bell’interfaccia e una serie di gesture di controllo piuttosto comode e intuitive che si godono al meglio anche grazie all’ampiezza del display Amoled, leggibile anche sotto la luce diretta del sole con una luminosità di picco di 1000 nit. I sensori di cui dispone il Huawei Watch 3 Pro consentono un monitoraggio preciso e costante di diversi parametri, non solo la frequenza cardiaca ma anche l’ossigenazione del sangue e la temperatura cutanea, elemento piuttosto avanzato. Buono anche il report sulla qualità del sonno.

Per gli sportivi è sicuramente un prodotto interessante, non solo perché supporta e riconosce in automatico oltre 100 attività, ma perché grazie al gps integrato il tracking dei percorsi risulta impeccabile e tutti i dati dei sensori vengono integrati in modo evoluto. Attraverso l’applicazione tutti questi elementi vengono visualizzati in modo chiaro, anche attraverso una bella animazione dinamica sotto forma di clip video.

L’orologio offre anche una voce in “stile coach” che sprona l’utente a impegnarsi durante l’attività, peccato però che sia solo in inglese e che non si senta nelle cuffie quando si ascolta la musica.

Dicevamo che il Huawei Watch 3 Pro supporta anche le e-sim che permettono di effettuare e ricevere chiamate, ma anche di essere totalmente autonomi dallo smartphone per quanto riguarda la connessione dati. È sicuramente uno dei plus di questo orologio ma purtroppo al momento solo Vodafone supporta la possibilità di avere lo stesso numero su due sim e questo significa che bisognerebbe dedicare al watch un numero diverso.

A questo limite se ne aggiunge uno al momento fortemente limitante, ovvero che le notifiche si possono solo visualizzare e leggere ma non è possibile rispondere in modo dinamico. Questo aspetto è un vero peccato e un vincolo che al momento è insito nel sistema operativo proprietario, quindi non di facile e futura risoluzione, in tempi rapidi.

L’altro limite è rappresentato dla numero contenuto di applicazioni con cui il telefono è compatibile. Ci sono quelle essenziali ma ne mancano alcune non banali, una su tutte i pagamenti con Google Pay. Dunque ha senso investire 499 euro (599 euro per la versione Elite) nell’acquisto di questo Huawei Watch 3 Pro?

La cifra è sicuramente importante anche se Huawei offre alcune promozioni per rendere più invitane la spesa. Il prodotto è di indubbia qualità, con funzioni evolute e con una notevole autonomia. Proprio la durata della batteria è un vantaggio da non sottovalutare: fino a 21 giorni in modalità ultra-long battery life, fino a 5 giorni con connessione dati attivata, anche se i dati dipendono molto dal tipo di utilizzo. Anche il giudizio finale merita di essere confermato con l’arrivo dei prossimi aggiornamenti software che annunciano interessanti evoluzioni. Da tenere d’occhio anche possibili promozioni (come queste del Prime Day) che lo potrebbero rendere un best buy.

Voto: 8

Wired: bello ed elegante, sensori precisi, supporto delle chiamate, grande autonomia

Tired: non consente di rispondere alle notifiche, poche app compatibili

The post Huawei Watch 3 Pro, ideale per i momenti senza smartphone appeared first on Wired.

Fonte: Wired