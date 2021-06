Free Guy è il nuovo film con Ryan Reynolds. Qui il trailer

22 June 2021 – 17:27

https://www.youtube.com/watch?v=KHGQDwxyvDE

Doveva uscire lo scorso luglio. Ma, complice la pandemia, Free Guy: Eroe per gioco, nuova attesa pellicola action comedy con protagonista Ryan Reynolds, è slittato per tre volte. Ora, invece, si avvicina il momento del suo arrivo nelle sale e nel frattempo è uscito anche un nuovo trailer che ci immerge in questa storia che fonde lati comico-avventurosi a un’enorme passione per i videogiochi. Come si vede nella clip disponibile qui sopra, Reynolds interpreta Guy, un bancario dalla vita apparentemente ordinaria che vive a Free City, una città in cui avvengono una serie di disastri nella norma. Tutto, però, sta per essere messo in discussione.

In una della solite rapine alla sua banca, infatti, Guy incontra Milly, nota come Molotov Girl (interpretata dalla star di Killing Eve Jodie Comer), che gli rivela che tutti loro si trovano all’interno di un videogioco che sta per essere terminato dal suo stesso creatore, il volubile Antoine (Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok qui in veste di attore). Scatterà così una corsa contro il tempo in cui Guy dovrà trovare inaspettati alleati e affrontare sfide per lui inconcepibili con il solo scopo di salvare il suo videogame e tutto ciò che contiene, interrogandosi – in una specie di Truman Show videoludico – che cosa significa ciò per la sua identità e la sua capacità di scelta.

Free Guy è un film scritto da Matt Lieberman e Zak Penn, diretto da Shawn Levy (già regista di diversi episodi di Stranger Things) e prodotto dal team alle spalle di un altro grande successo di Reynolds, Deadpool. Concepito all’interno della Fox, il progetto è proseguito dopo l’acquisizione degli studios da parte di Disney, ma appunto arriverà nelle sale solo l’11 agosto, dopo diversi rinvii. Nel cast troviamo anche Joe Keery (Stranger Things), Lil Rel Howery e Utkarsh Ambudkar, oltre ai cameo di alcuni personaggi punto di riferimento nel mondo videoludico come Imane “Pokimane” Anys, Lannan “LazarBeam” Eacott, Seán William “Jacksepticeye” McLoughlin, Tyler “Ninja” Blevins e Daniel “DanTDM” Middleton.

