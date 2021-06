Amazon: le offerte più strane e particolari per il Prime Day 2021

Quali sono i prodotti più strani e particolari che si possono trovare in offerta in occasione del Prime Day 2021? La due giorni di promozione non è solo dedicata ai migliori prodotti tech – inclusi quelli di casa e quelli Apple – ma può regalare sorprendenti idee regalo per sé o per gli amici, ne abbiamo scelte sette.

Termometro smart per carne

(Foto: Meater)Estate tempo di grigliate, con lo speciale e utile termometro smart Meater Plus è possibile misurare con precisione la temperatura in cottura e inviare i dati a smartphone Android o iPhone. Si trova in sconto del 30% a 83,30 euro.

Guanto del Potere Articolato

(Foto: Hasbro)Dall’universo cinematografico Marvel sbarca su Amazon in offerta il meraviglioso Guanto del Potere Articolato del capitolo Avengers: Endgame con le sei Gemme dell’Infinito che si illuminano quando lo si indossa. Per il Prime Day scende di prezzo a 83,99 euro (-30%).

Il porta AirPods a forma di Godzilla

(Foto: Taochen)Tra i gadget più smarriti di sempre, gli AirPods hanno bisogno della giusta protezione, quella che solo Godzilla può offrire: direttamente dal catalogo Taochen, ecco un case in silicone morbido a forma del mostrone giapponese. In realtà è una “custodia della custodia” visto che ospita direttamente quella ufficiale di Apple. Si trova in promozione a 8,79 euro (-20%); allo stesso prezzo c’è anche la custodia a forma del rivale King Kong.

Rasoio elettrico a forma di pallone da calcio

(Foto: BESTBOMG)La società Bestbomg mette la firma su uno speciale rasoio elettrico a forma di pallone per una comoda (?) impugnatura. Si ricarica via usb e include testine intercambiabili per radere, regolare e sistemare barba, basette e peli del naso, una spazzola e altri accessori. Si porta a casa con 16,90 euro (-30%). Qui la nostra selezione dei migliori rasoi elettrici.

La DeLorean di Playmobil

(Foto: Playmobil)Vi avevamo parlato dello speciale set Playmobil con la DeLorean dedicato a Ritorno al Futuro; al Prime Day 2021 si mette in sconto a 44 euro (-20%). A proposito di set in edizione speciale, da non perdere quello Lego con il set del bar di Friends a 55,99 euro (-20%).

Videocamera per cani con lancia crocchette

(Foto: Furbo) Furbo è una videocamera hd senza fili pensata non solo per tenere sotto controllo l’attività degli amici a quattro zampe da remoto, ma anche per intrattenerli con un sistema che lancia crocchette. Ci sono anche un microfono e un altoparlante per “dialogare” a distanza. È in promozione a 139 euro (-30%).

Il mini sex-toy a forma di pinguino

(Foto: Satisfyer)Infine, un sex toy tech pensato per il pubblico femminile. Il ben noto Satisfyer Pro è un piccolo gadget impermeabile progettato ad hoc per il piacere femminile che qui si presenta in una veste molto simpatica a con i colori di un pinguino ed è chiamata appunto Penguin. Costa 22,49 euro in sconto del 42%, ecco una carrellata di altri sex toy tecnologici.

