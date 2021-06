Se trovi questa rete WiFi con il tuo iPhone non collegarti: può mandare in tilt telefono

21 Giugno 2021 – 14:29

Nelle scorse ore ha iniziato a diffondersi online la notizia di un bug nel telefono molto facile da far scattare, che blocca la capacità dei dispositivi di collegarsi alle reti wireless; per innescarlo è sufficiente che il telefono si trovi nei paraggi di una rete con un nome impostato a regola d’arte per mandarlo in tilt.Continua a leggere



Nelle scorse ore ha iniziato a diffondersi online la notizia di un bug nel telefono molto facile da far scattare, che blocca la capacità dei dispositivi di collegarsi alle reti

Continua a leggere Nelle scorse ore ha iniziato a diffondersi online la notizia di un bug nel telefono molto facile da far scattare, che blocca la capacità dei dispositivi di collegarsi alle reti wireless ; per innescarlo è sufficiente che il telefono si trovi nei paraggi di una rete con un nome impostato a regola d’arte per mandarlo in tilt.

Fonte: Fanpage Tech