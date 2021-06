Samsung Galaxy Buds+ sono le padrone del Prime DAY (-70€)

21 Giugno 2021 – 19:49

Le Samsung Galaxy Buds+ sono in offerta grazie al Prime Day: acquistale a prezzo bomba ossia quasi a metà prezzo e scopri un nuovo modo di ascoltare.

The post Samsung Galaxy Buds+ sono le padrone del Prime DAY (-70€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico