Prime Day: switch HDMI e USB per PC in offerta

21 June 2021 – 10:47

Nessuna configurazione richiesta, è sufficiente collegarlo e si è pronti all’utilizzo: questo switch HDMI e USB per PC è in offerta al Prime Day.

The post Prime Day: switch HDMI e USB per PC in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico