Prime Day: Microsoft Surface Pro 7, effetto WOW

21 Giugno 2021 – 1:49

Incredibili occasioni del Prime Day per la gamma Microsoft Surface: ecco i migliori sconti per il proprio nuovo laptop, scopri gli sconti più importanti.

The post Prime Day: Microsoft Surface Pro 7, effetto WOW appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico