Prime Day: ecco i notebook più venduti di oggi

21 Giugno 2021 – 19:49

Amazon ha comunicato la top 5 dei notebook più venduti nella prima giornata del Prime Day, ma la classifica può cambiare entro le 23.59 di domani.

The post Prime Day: ecco i notebook più venduti di oggi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico