Leccano il microfono in live, Twitch sospende Amouranth e Indiefoxx

21 June 2021 – 10:50

La decisione di sospendere i loro profili sembra andare in contrasto con quanto deciso in merito alle loro dirette tipiche soltanto pochi giorni fa. La motivazione potrebbe essere una nuova tipologia di contenuto che le due hanno iniziato a proporre, nella quale si esibiscono in abiti aderenti e sospirano all'interno del microfono.



Fonte: Fanpage Tech