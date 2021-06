Le migliori offerte su prodotti Amazon del Prime Day 2021

21 Giugno 2021 – 18:04

Oggi 21 e domani 22 giugno è in scena l’atteso Amazon Prime Day 2021 con una vastissima scelta di prodotti in promozione. Tra le offerte non potevano mancare quelle firmate da Amazon stessa con sconti in tutte le varie linee di casa come gli ereader Kindle, i tablet Fire, gli smart device di Echo fino alla sorveglianza di Blink e Ring.

I migliori sconti su prodotti Amazon Kindle e Fire

(Foto: Amazon)Come ormai da tradizione, le grandi famiglie Kindle e Fire abbassano i costi di svariati modelli in occasione del Prime Day e anche nel 2021 le promozioni non mancano.

Il modello base del lettore Kindle da 6 pollici con luce frontale integrata e con pubblicità viene scontato a 59,99 euro dagli originali 79,99 euro, mentre per chi vuole un display più definito e meglio illuminato c’è il premiato Kindle Paperwhite con scocca resistente all’acqua a 99,99 euro invece che 129,99 euro.

Passando alla gamma Fire, il Tv Stick 4k con telecomando Alexa scende a 32,99 euro (da 59,99 euro), il lettore Fire Tv Cube a 69,99 euro (invece che 119,99 euro), i tablet Fire Hd 8 a 54,99 euro (invece che 89,99 euro) e Fire Hd 10 a 89,99 euro (invece che 149,99 euro).

I migliori sconti su prodotti Amazon Echo

(Foto: Amazon)La linea Echo pensata per la domotica mette in primo piano gli smart speaker Echo Dot (4ª generazione) a 24,99 euro (da 59,99 euro) e il fratello minore Echo Dot (3ª generazione) a 19,99 euro (invece che 49,99 euro). In seconda battuta, si può risparmiare parecchio anche sul mini speaker Echo Flex a 14,99 euro (-50%) e sugli smart speaker Echo Show 5 di 1ª generazione a 39,99 euro (-56%) e Echo Show 8 di 1ª generazione a 64,99 euro (-41%).

I migliori sconti su prodotti Amazon Blink

(Foto: Amazon)La gamma Blink dedicata alla sicurezza mette in sconto numerose soluzioni a partire dal piccolo Blink Mini, la videocamera di sorveglianza smart, a 24,99 euro invece che 39,99 euro passando dal sistema Blink Outdoor con risoluzione hd e funzionamento senza fili in varie configurazioni partendo da 64,99 euro invece che 119,99 euro fino a Blink Indoor che è la versione per interni e parte da 54,99 euro invece che 99,99 euro.

Le promozioni di Blink vanno a braccetto con quelle della linea Ring che mette in sconto prodotti come il kit per videocitofono Ring Video Doorbell Pro a 139 euro invece che 214 euro oppure la piccola Ring Stick Up Cam a 69 euro invece che 99 euro.

(Foto: Amazon)Ricordiamo inoltre che si può trovare uno sconto fino al 50% su una serie di prodotti in vetrina nella pagina Launchpad come la pistola per il massaggio muscolare di Aldom a 55,99 euro (da 79,99 euro), gli auricolari bluetooth con traduzione simultanea di Timekettle a 69,99 euro (invece che 99,99 euro) oppure il supporto flessibile universale per monitor per bambini di FlexxiCam a 13,52 euro (da 30,78 euro) e uno sconto del 30% su numerosi prodotti Amazon Warehouse selezionati.

