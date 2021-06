Google e advertising: nuova indagine antitrust?

21 Giugno 2021 – 13:49

Secondo Reuters, la Commissione europea avvierà un’indagine su Google per verificare eventuali ostacoli alla concorrenza nel settore dell’advertising.

The post Google e advertising: nuova indagine antitrust? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico