Gli utenti di Google Maps stanno cercando i parenti morti usando le vecchie foto di Street View

21 June 2021 – 14:20

Dopo la testimonianza di una donna sui social, negli scorsi giorni online si è scatenata una nuova ondata di utenti che si sono rivolti al portale in cerca di fotografie che ritraessero i cari estinti finiti per caso in una delle inquadrature dei veicoli che lavorano per il servizio di cartografia di Google.

Fonte: Fanpage Tech