Amazon Prime Day: le principali offerte tech consigliate da Wired

21 June 2021 – 0:01

È arrivato il grande giorno dell’Amazon Prime Day 2021 che dalle 00:00 del 21 giugno fino alle 23:59 di domani 22 giugno aprirà a una due giorni di sconti e promozioni su oltre 2 milioni di prodotti, metà dei quali provenienti da piccole e medie imprese (14mila sono italiane). Abbiamo scelto per voi le offerte tecnologiche più interessanti tra smartphone, computer portatili, televisori, elettrodomestici e prodotti firmati da Apple o Amazon stessa.

Se non si fosse ancora clienti, è possibile iscriversi a Amazon Prime – sfruttando anche una prova gratuita di 30 giorni – con benefici che proseguono anche dopo il 22 giugno come le spedizioni illimitate e senza soglia minima d’acquisto con consegna in 1 giorno lavorativo su 2 milioni di prodotti o in 2-3 giorni su un’altra vasta scelta. Si potrà anche accedere all’ampio pacchetto di film e serie tv di Prime Video, alle canzoni e album di Amazon Music e agli ebook della libreria di Prime Reading.

Amazon Prime Day 2021: i migliori smartphone in offerta

L’Amazon Prime Day 2021 è una succulenta occasione per mettere mano a uno smartphone top di gamma, ecco alcuni modelli da tenere subito sott’occhio.

Samsung Galaxy S21+ 5G è la versione più prestante del top di gamma compatto ufficializzata lo scorso gennaio dal colosso coreano. Il display è un ampio amoled da 6,7 pollici, sul retro ci sono quattro fotocamere di alto livello e la ram è da 8 gb. Qui la nostra recensione completa. Si trova oggi in offerta con caricabatterie incluso a 789 euro (-27%). Per chi avesse meno budget c’è a 499 euro (-35%) il Samsung Galaxy S20 Fe dell’anno scorso.

Xiaomi Mi 11 5G è l’alfiere della filosofia della poliedrica società cinese visto che mette sul tavolo tanta qualità a un prezzo più che onesto. Questo top di gamma (qui la nostra recensione) punta sul prestante chip Snapdragon 888 con 8 gb di ram e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel. Da 799 euro scende in promozione a 649 euro accompagnato dalla versione più semplice Mi 11i a 529 euro (-18%).

Motorola Razr 5G (foto su) è la seconda versione del pieghevole ispirato all’iconico telefonino a conchiglia dei primi anni 2000. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione completa, migliora sotto svariati punti di vista con un display esterno più generoso e il modulo 5G per connettersi ai network di nuova generazione. Si trova in sconto a 999 euro (-38%).

OnePlus 8 Pro (qui la nostra recensione) è il top di gamma del brand cinese uscito l’anno scorso, ma ancora attuale e affidabile. Con un display da 6,78 pollici amoled da 120 Hz, fotocamera quadrupla e ben 12 gb di ram si posiziona in offerta a 699 euro (-31%).

Black Shark 4 è uno dei gaming phone più potenti grazie alla presenza di un display da 6,67″ con frequenza di aggiornamento da 144 Hz, il chip Snapdragon 870 con 12 gb di ram veloce e il modulo 5G. Oggi è in offerta a 529 euro (-12%).

Oppo Find X3 Pro 5G è il recente top di gamma con design spinto e prestazioni da vera ammiraglia grazie al chip Snapdragon 888, un display 6.7” amoled da 120Hz, quadrupla fotocamera e 5G. Si troverà in promozione a 949,90 euro (-17%).

Amazon Prime Day 2021: i migliori notebook in offerta

(Foto: Msi)Ghiotte occasioni anche per chi cerca un computer portatile di alta fascia con l’Amazon Prime Day 2021 che apre a un buon ventaglio di scelte.

Msi Ge76 Raider (modello 10UG-086it, in foto su) è un potentissimo gaming notebook con la tanto agognata gpu Nvidia Rtx 3070 a governare il compartimento grafico che si avvale di un ampio display fhd da 17,3″. Massicce sia la ram (32 gb) sia la ssd a bordo (2 tb). Visto l’ampio sconto del 20% è probabile che le scorte finiranno presto, si trova a 2.399 euro.

Acer ConceptD 7 (modello cn715-72g-72vx) è un portatile dalle prestazioni elevate con processore Intel Core i7-10750H accompagnato da ben 32 gb di ram veloce, spazio di archiviazione da 1 tb e soprattutto dalla scheda grafica Nvidia GeForce Rtx 2080 con 8 gb dedicati. Il display è da 15.6 pollici a risoluzione 4k. In occasione del Prime Day è in sconto del 9% a 2.799 euro.

Microsoft Surface Book 3 con display da 15 pollici si aggiunge al parterre di notebook in offerta. A bordo il processore Intel Core i7 (1065G7) con 32 gb di ram, ssd da 512 gb e scheda grafica Nvidia Gtx Geforce 1660Ti. Il prezzo scende in modo considerevole a 2.299 euro (-28%).

Lg Gram (17Z90p) è un altro notebook pensato per la produttività con abbondante display da 17 pollici a risoluzione quad hd (2560 x 1600 pixel) processore Intel Core i7 (1165G7) con 16 gb di ram e ssd da 512 gb, scheda grafica Intel Iris Xe e batteria dalla lunga durata. Si trova in offerta a 1.499,99 euro (-21%).

Huawei MateBook X Pro 2021 ha una scheda molto simile a quella di Lg Gram con stesso processore, gpu e ram, ma con una ssd da 1 tb e un display touch a risoluzione 4k e da 13,9 pollici. Anche questo modello è piazzato a 1.499 euro (-21%).

Amazon Prime Day 2021: i tv in offerta

(Foto: Lg)Numerosi i televisori in promozione in occasione del Amazon Prime Day 2021, abbiamo scelto cinque modelli da prendere in considerazione.

Lg Oled65c14lb è una tv oled della serie C1 del 2021 con processore α9 di quarta generazione, compatibilità con Dolby Vision IQ, gli assistenti virtuali Google Assistant e Alexa e con la modalità Filmmaker. Si trova in promozione a 1.999 euro (-26%).

Sony Ke85xh8096pbaep è una Android tv da ben 85 pollici a risoluzione 4k hdr con il prestante processore proprietario 4k x-reality pro. È in offerta speciale a 1.699 euro (-35%).

Philips Ambilight 65PUS8505/12 è una Android tv 4k da 65 pollici con processore P5 Perfect Picture, compatibile con gli standard hdr 10+, Dolby Vision e Atmos. Si trova in sconto a 899 euro (-18%).

Hisense 65u81qf è un tv 4k da 65 pollici con tecnologia Quantum Dot, compatibile con Dolby Vision hdr, hdr10+, Dolby Atmos e con Alexa. Per il Prime Day è in forte sconto (40%) a 899 euro.

Samsung Neo Qled è un tv 4k da 55 pollici con tecnologia Quantum Matrix, processore Neo Qled 4K con intelligenza artificiale e compatibilità con lo standard hdr. Ecco la pagina in promozione a 1.499 euro (-25%).

Amazon Prime Day 2021 – i prodotti Apple in offerta

(Foto: Apple)Rispetto agli anni scorsi non sono affatto timide le offerte dell’Amazon Prime Day 2021 che pescano dal catalogo Apple, ecco le migliori:

iPhone 12 di colore rosso ovvero il (Product) Red è la sfumatura dell’ultimo melafonino (la nostra recensione) da 256 gb con il più forte sconto del Prime Day dato che si trova a 899 euro con il 18% di sconto, mentre a 959 euro (-14%) c’è il verde, con il recente viola (foto su) che è il più caro a 1029 euro (-9%). Colore rosso più conveniente anche per iPhone 12 da 128 gb a 799 euro (-20%) e per quello da 64 gb a 769 euro (-18%) ma anche per iPhone 12 Mini a 859 euro (-15%) con la versione da 64 gb a 679 euro (-18%). Da segnalare anche il vecchio iPhone 8 Plus da 256 gb ricondizionato in offerta a 356 euro (-29%).

Sugli scudi anche Apple Watch Series 6 (recensione) modello gps con modulo cellulare e cinghietto da 44 mm con cassa in acciaio inox in diversi colori in promozione a 749 euro (-20%); si risparmia qualcosa con la versione in alluminio (Product) Red solo gps a 399 euro (-15%) e con quella con cinturino da 40 mm in vari colori a 369 euro (-16%).

Tra gli altri prodotti della mela morsicata ci sono la Apple Pencil di seconda generazione in sconto a 114,90 euro (-15%) e la tastiera Apple Magic Keyboard in promozione a 74,99 euro (-31%).

Amazon Prime Day 2021: i migliori elettrodomestici in offerta

(Foto: Aeg)Si possono trovare anche diversi grandi elettrodomestici in offerta, tra quelli più interessanti segnaliamo

Samsung Rs6ha8880s9/Ef è un imponente frigorifero side by side con capacità 389 litri (e 225 litri per il congelatore) a 1.599 euro (-20%).

Miele TCJ 690 WP SteamFinish è una asciugatrice con efficiente pompa di calore, capacità fino a 9 chili e operatività silenziosa a 64 decibel. Si trova a 1.499 euro (-15%).

Aeg L9wec169k è una lavasciuga della serie 9000 con capacità da 10 chilogrammi e centrifuga che può operare fino a 1600 giri al minuto. Si trova a 599 euro (-38%).

Bosch Serie 8 è una lavatrice a incasso e a scomparsa in grado di comunicare in modo smart con l’app proprietaria, di classe energetica B a 899 euro (-25%).

Amazon Prime Day 2021: i prodotti Amazon in offerta

(Foto: Amazon)Come ogni anno, anche in occasione dell’Amazon Prime Day 2021 ci sono prodotti marchiati dal colosso dell’ecommerce in promozione. La lista include l’altoparlante smart Echo Dot (4ª generazione) a 24,99 euro (da 59,99 euro) e il fratello minore Echo Dot (3ª generazione) a 19,99 euro (invece che 49,99 euro), Fire Tv Stick 4k con telecomando Alexa a 32,99 euro (invece che 59,99 euro), il lettore Fire Tv Cube a 69,99 euro (invece che 119,99 euro), i tablet Fire Hd 8 a 54,99 euro (invece che 89,99 euro) e Fire Hd 10 a 89,99 euro (invece che 149,99 euro), infine la videocamera di sicurezza Blink Mini a 24,99 euro (invece che 39,99 euro).

(Foto: Amazon)Tra le altre numerosissime offerte, segnaliamo fino al 50% su una serie di prodotti in vetrina nella pagina Launchpad dedicata alle startup come per esempio la pistola per il massaggio muscolare di Aldom a 55,99 euro (da 79,99 euro), gli auricolari bluetooth con traduzione simultanea di Timekettle a 69,99 euro (invece che 99,99 euro) oppure il supporto flessibile universale per monitor per bambini di FlexxiCam a 13,52 euro (da 30,78 euro).

Collateralmente alle promozioni già citate ci sono altre occasioni da sfruttare dal 21 al 22 giugno con sconti in esclusiva per i clienti Amazon Prime. Dalle 00:00 del 21 giugno alle 23:59 del 22 giugno 2021, infatti, solo esclusiva per i clienti Amazon Prime sarà possibile fruire di uno sconto del 30% su numerosi prodotti Amazon Warehouse selezionati.

