Al contact tracing è mancata una cosa: la fiducia

21 June 2021 – 7:45

Il contact tracing non ha funzionato a livello globale soprattutto a causa della mancanza di fiducia nei confronti di Stati e delle azidnde Big Tech.

