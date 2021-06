Prime Day: sicurezza in offerta con i prodotti Ring

20 Giugno 2021 – 13:49

Amazon anticipa il Prime Day con sconti fino al 35% per Ring Spotlight Cam, Ring Stick Up Cam e Ring Video Doorbell Pro.

The post Prime Day: sicurezza in offerta con i prodotti Ring appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico