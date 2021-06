Windows 11: Microsoft chiede la rimozione dei link

19 June 2021 – 12:51

Microsoft ha chiesto a Google di rimuovere dal motore di ricerca il link ad un sito web che permette di scaricare l’immagine ISO di Windows 11.

