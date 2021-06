Ingenuity pronto per un altro volo su Marte

19 Giugno 2021 – 13:49

La NASA ha comunicato che Ingenuity si prepara al suo ottavo volo su Marte che dovrebbe avvenire non prima del 21 giugno.

