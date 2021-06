Blackview AirBuds 1: le cuffie true wireless DEFINITIVE

19 June 2021 – 13:00

Blackview Airbuds 1 sono le true wireless con microfono, cancellazione del rumore e controlli touch integrati: acquistali in offerta.

The post Blackview AirBuds 1: le cuffie true wireless DEFINITIVE appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico