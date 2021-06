Anche la Juventus sbarca nel mondo NFT

19 Giugno 2021 – 19:49

La Juventus entra nel mondo dei Non-Fungible Token (NFT) con la vendita all’asta di una versione digitale 3D della maglia Home 2021/2022.

