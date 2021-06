L’ultima proposta di James Gunn: il primo film crossover fra Marvel e Dc

18 Giugno 2021 – 18:04

Nel mondo dei fumetti, i crossover, cioè gli incroci di storie provenienti da universi narrativi anche lontanissimi fra loro, sono all’ordine del giorno e, anzi, spesso si spingono a sperimentazioni coraggiosissime. Nel passato, addirittura, non sono mancate le commistioni tra i personaggi della Marvel e della rivale Dc Comics. Questo, però, non è mai successo nel mondo del cinema, e a oggi un film che metta insieme la Casa delle meraviglie, i cui diritti sono in mano alla Disney, e il mondo di Batman & Co., che afferisce invece a Warner Bros., pare davvero poco probabile. Eppure, un progetto del genere potrebbe generare un evento senza precedenti e c’è chi l’ha molto cautamente proposto.

A suggerire l’ipotesi è stato James Gunn, il regista che – forse non esattamente per sua volontà – in questi ultimi anni ha avuto modo di fare esperienza di entrambe le dimensioni: ha raggiunto grandissimo successo, infatti, con i primi due capitoli dei Guardiani della galassia targati Marvel; licenziato in tronco dalla Disney per via di una serie di vecchi tweet, si è subito imbarcato nel reboot di prossima uscita The Suicide Squad, in catalogo Dc; mentre prossimamente tornerà di nuovo all’ovile con i Guardiani della galassia 3. Proprio per via di questa sua natura ibrida si è lanciato nella proposta: “Ho parlato in modo informale a chi di dovere sia alla Marvel sia alla Dc riguardo a un crossover”, ha scritto su Twitter. “Amerei che succedesse. Non penso sia molto probabile, ma neanche impossibile”.

I’ve casually talked to the powers-that-be at both Marvel & DC about it. I would love for it to happen. I don’t think it’s likely, but I don’t think it’s an impossibility either. THAT SAID, just constantly seeing crossovers & mashups is less enchanting to me than a strong story. https://t.co/mJ8GQzSI4j

— James Gunn (@JamesGunn) June 17, 2021

Gunn, poi, ha aggiunto che comunque la passione per i crossover o i mashup rischia di risultare troppo enfatica rispetto, magari, alla buona uscita di una storia forte e originale di per sé. Il filmmaker rimane pur sempre convinto della bontà dell’idea di una possibile unione e alla domanda su Twitter: “Chi vincerebbe in un ipotetico scontro fra gli eroi del team Marvel e quelli del team Dc?”, ha risposto categorico: “I fan”. Non dobbiamo molto illuderci, insomma, però già che qualcuno abbia anche solo lontanamente avanzato la proposta significa che, da qualche parte nei piani alti degli studios cinematografici, qualcuno la sta accarezzando.

