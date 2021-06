Le 4 migliori app e filtri per trasformarsi in cartoni animati

18 Giugno 2021 – 6:44

(Foto: Voilà Ai)Grazie ad apposite applicazioni e filtri è possibile trasformarsi in un cartone animato. Rispetto ai software di qualche anno fa, ora il risultato è molto più efficace grazie soprattutto all’intelligenza artificiale che riconosce non solo i tratti somatici in modo più profondo, ma può anche adattare la maschera virtuale in tempo reale seguendo le espressioni. Ecco quattro soluzioni sulle quali puntare: tre sfruttano foto e selfie e una offre un potente editor di avatar.

Voilà AI Artist Cartoon Photo

(Foto: Wemagine.AI)Voilà AI Artist è l’applicazione del momento, molto popolare soprattutto su Instagram, che parte da un selfie o da una foto in memoria per applicare un effetto cartoon – in modo particolare con lo stile dei film della Pixar – davvero ben realizzato grazie all’apporto dell’intelligenza artificiale. Tra le altre opzioni, quella per trasformarsi in un dipinto del XV, XVIII o XX secolo oppure in caricature. Ecco i link per scaricarlo su Android e su iPhone.

Filtro Snapchat Cartoon

(Foto: Snapchat)Molti video e foto in stile cartoon caricati di recente su Instagram e TikTok sfruttano in realtà le mirabili lenti del rivale Snapchat, che in quanto a offerta di filtri ha davvero pochi rivali. Sugli scudi c’è la lente Cartoon 3D Style che appunto trasforma in tempo reale in un cartone animato con un riconoscimento facciale davvero performante. Per trova nella Lens Carousel di Snapchat.

ToonMe – Cartoon Photo Editor

(Foto: ToonMe)ToonMe è un’altra efficace applicazione che trasforma non solo il volto ma anche tutto il corpo in un cartone animato, sempre grazie al lavoro di riconoscimento dell’intelligenza artificiale. Mette a disposizione molti layout già predisposti per scatti da condividere subito sui social. Si scarica gratuitamente su Android e iPhone.

Dolltoon



La differenza tra Dolltoon e gli altri software che vi abbiamo raccontato sta nel fatto che non si parte da una propria foto, ma da un formidabile editor per creare una sorta di proprio avatar personalizzabile con migliaia di combinazioni. Tra gli effetti più interessanti c’è quello che permette di trasformarsi in una sorta di personaggio dei Simpson.

