I gesti di Ciro Immobile durante Italia-Svizzera sono diventati virali su TikTok

18 Giugno 2021 – 14:29

Oltre che per la rete del 3-0 il trentunenne della nostra Nazionale si è distinto per la sua espressività in campo, diventando virale su TikTok grazie a un particolare estratto della partita: una clip di pochi secondi nella quale viene inquadrato mentre protesta nei confronti di una decisione arbitrale, esibendosi nel gesto delle mani a cuoppo.



Fonte: Fanpage Tech