Chi è Fabiola Baglieri, la tiktoker italiana sosia di Kendall Jenner

18 Giugno 2021 – 17:29

La ragazza sta diventando sempre più popolare su TikTok, dove è diventata esperta in una particolare categoria di video. Nelle clip si mostra in un primo momento sgraziata e apparentemente trascurata, per poi trasformarsi – dopo pochi secondi e con una buona dose di trucco – nella sosia quasi identica di Kendall Jenner.



Fonte: Fanpage Tech