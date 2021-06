Chi è Burgirr, il ragazzo diventato virale che in realtà non è un bambino

18 Giugno 2021 – 20:29

Molti pensano che sia un bambino affamato, ma in realtà è un ragazzo di 17 anni di nome Abdu Rozik, nato e cresciuto in Tagikistan e con alle spalle una storia più complessa e particolare di quella che traspare dalla clip che l'ha reso famoso. In patria è un musicista con all'attivo quasi un milione di follower su Instagram.



Fonte: Fanpage Tech