Zerocalcare ci aggiorna sulla sua serie Netflix

17 June 2021 – 17:22

Era lo scorso dicembre, esattamente pochi prima giorni di Natale, quando Netflix e Zerocalcare annunciavano il progetto di realizzare insieme una serie animata, ambientata nel celebre universo narrativo delle graphic novel del fumettista romano, recuperando personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, che avrà la voce di Valerio Mastandrea. Passati sei mesi da quell’annuncio, però, non sono trapelate altre notizia riguardanti l’avanzamento dei lavori. Fino a oggi.

Zerocalcare ha pubblicato sul suo profilo Twitter una sequenza di vignette intitolate Un aggiornamento sulla serie per Netflix. Aggiornamento per modo di dire: “Oggi ho pensato vabbé ma famojela vede ’na cosetta, no?”, dice l’artista in uno slancio di ottimismo, ma subito compare la piattaforma di streaming rappresentata come la Torre di Mordor del Signore degli Anelli coronata da una N rossa fiammante. In questa raffigurazione ironica – ma, non abbiamo modo di dubitare, anche realistica per certi versi – Netflix minaccia, se mai dovesse uscire anche la minima anticipazione, di prelevare la madre di Zercocalcare (nota ai lettori come la Lady Cocca di Robin Hood) e di farla finire “legata a un monopattino elettrico e trascinata per tutta l’Appia antica” oppure di rapirgli il padre (simile all’oca-papà di Kung Fu Panda) e di bollirlo “vivo nella cucina di un sushi di Ponte Milvio”.

“Niente rega’, non posso dire un c*zzo”, conclude sconsolato Zerocalcare, pur aggiungendo che la sua non è una “richiesta d’aiuto cifrata in codice”: “Ci stiamo lavorando alacremente. Io sono fomentato bene e mi piglia bene lavorarci”, conclude in un insolito slancio di entusiasmo. L’unico con il quale è autorizzato a parlare della lavorazione della serie è Larry Calzino, interlocutore non certo accomodante nelle reazioni che restituisce al disegnatore. Conoscendo le effettive dinamiche che regolano la promozione di Netflix non è da escludere che anche queste vignette siano state opportunamente autorizzate in modo da rassicurare tutti: i lavori continuano e il risultato potrebbe arrivare prima di quanto speriamo.

