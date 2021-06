Sono iniziate le riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

17 June 2021 – 11:30

In questi giorni, a Londra, sono iniziate le riprese del terzo capitolo della saga dei supereroi più microscopici del Marvel Cinematic Universe, ovvero il film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. A confermarlo è stato lo stesso protagonista, Paul Rudd, con un video su Instagram in realtà legato a una partita di basket di beneficenza: l’attore si è scusato di non poterci essere perché impegnato sul set e che comunque sarebbe stato troppo “piccolo” per essere visto dagli altri giocatori.

Tanto basta, insomma, per avvalorare la notizia che i lavori sono partiti. E coinvolgono diversi personaggi che non si vedevano dall’epoca di Endgame: oltre a Rudd, Evangeline Lilly nei panni della Wasp di oggi e Michelle Pfeiffer in quelli della Wasp originale, appena tornata dal reame quantico; confermato anche Michael Douglas alias Hank Pym, il primo Ant-Man. Tra le new entry: Kathryn Newton, che sarà la figlia del protagonista Cassie, e Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore, temibile villain con la facoltà di viaggiare nel tempo.

La produzione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania era iniziata durante la pandemia, quindi l’anno scorso, ma le prime riprese in esterna sono state effettuate in Turchia lo scorso febbraio. Ora il set si è trasferito ai Pinewood Studios, poco fuori Londra, per tornare poi negli Stati Uniti e più precisamente ad Atlanta, dove i nostri eroi vivono. Il film, diretto da Peytoon Reed come i due capitoli precedenti, uscirà nel febbraio 2023, sempre all’interno della quarta fase dell’universo cinematografico Marvel.

The post Sono iniziate le riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantumania appeared first on Wired.

Fonte: Wired