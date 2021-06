Orizzonte Europa: 14,7 miliardi per verde e digitale

17 Giugno 2021 – 13:49

La Commissione europea ha avviato il programma Orizzonte Europa, investendo 14,7 miliardi di euro per il periodo 2021-2022.

The post Orizzonte Europa: 14,7 miliardi per verde e digitale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico