La mini console di Zelda e le altre novità Nintendo

17 Giugno 2021 – 21:24

(Foto: Nintendo)Sono numerose le novità presentate da Nintendo sul palco virtuale del Direct edizione E3 2021: anche se non ci sono state sorprese sconvolgenti, non sono mancate anticipazioni succulente come il trailer che mostra finalmente da vicino il nuovo capitolo del tanto atteso Zelda: Breath of the Wild 2. Facciamo un riepilogo di tutti gli annunci e le chicche svelate dal brand nipponico.

E non si può che iniziare dal secondo capitolo di The Legend of Zelda Breath of the Wild che è stato finalmente mostrato con un primo trailer che fa sbirciare sotto al tappeto del sequel. Si possono notare le isole fluttuanti che aprono a un’esplorazione ancora più verticale dell’open world, il già anticipato braccio “corrotto” dal contatto con le entità malvagie, nuove capacità come quella che sembra far tornare indietro nel tempo e l’immancabile Castello di Hyrule. Per giocarci si dovrà pazientare fino al 2022 (ma già si parla di pericolo slittamento al 2023), quando è più che verosimile che sarà ufficiale anche la nuova Switch che, per la cronaca, non è stata mai menzionata all’E3.



A proposito della saga di Zelda, Nintendo ha ufficializzato una nuova mini console Game & Watch dedicata ai 35 anni dal debutto del primo leggendario titolo, che sarà naturalmente pre-caricato a bordo e ha confermato la disponibilità di The Legend of Zelda Skyward Sword Hd al 16 luglio.

Tra i titoli più interessanti ci sono la collezione di giochi rimasterizzati della serie Super Monkey Ball Banana Mania di Sega, Metroid Dread ispirato ai capitoli bidimensionali classici della saga e Mario Party Superstars con la sua natura di party game per tutta la famiglia e per casual gamers. Tra gli annunci minori: arriva l’amato personaggio di Tekken, Kazuya, su Super Smash Bros Ultimate, la saga di Life is Strange assieme alla versione rimasterizzata dei primi due capitoli e i minigiochi di Warioware get it Together.

