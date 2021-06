La Cina ha mandato tre astronauti nello Spazio

17 June 2021 – 11:32

(foto: @cnnbrk/Twitter)Sono ormai in viaggio verso la stazione spaziale Tiangong-2 – il Palazzo celeste – i tre astronauti cinesi, chiamati comunemente taikonauti, per la prima missione con equipaggio in quasi cinque anni. Partiti con la navetta Divine Vessel alle 9:22 del mattino del 17 giugno 2021 dal centro di lancio Jiuquan nel deserto del Gobi, nella Cina nord-occidentale, attraccheranno dopo 6 ore e mezza di viaggio al modulo centrale della stazione spaziale cinese ancora in costruzione. Ci rimarranno per tre mesi per testare i sistemi di supporto vitale e per servizi di manutenzione, incluse due passeggiate spaziali. Il lancio con il razzo Long March-2F è stato trasmesso in diretta dalla tv nazionale.

https://www.youtube.com/watch?v=cburnLophMs

I tre astronauti

L’equipaggio di questa missione è di tre uomini. A capo della missione c’è Nie Haisheng, che è il membro più anziano con alle spalle già due missioni (nel 2005 e nel 2013), e che era nella rosa di nomi per essere il primo cinese nello Spazio (onore che poi è toccato a Yang Liwei). Con lui ci saranno Liu Boming (anch’egli con una missione alle spalle) e il novellino (si fa per dire, visti gli 11 anni di addestramento) Tang Hongbo.

VIDEO: The first astronauts for China’s new space station bid farewell at a departure ceremony in Jiuquan before their launch on a Long March-2F rocket for the country’s longest crewed mission to date pic.twitter.com/ZxbTKcAlIF

— AFP News Agency (@AFP) June 17, 2021

Cina, superpotenza anche nello Spazio

Nessun astronauta cinese ha mai messo piede sulla Stazione spaziale internazionale (Iss): i contrasti con gli Stati Uniti lo hanno sempre impedito. Ma non per questo la Cina ha rinunciato allo Spazio, e anzi nel corso degli ultimi anni ha dimostrato di poter competere con le altre superpotenze del pianeta, costruendo una prima stazione spaziale poi dismessa e portando avanti con successo diverse altre missioni, come mandare propri rover in esplorazione della Luna o i recenti successi delle missioni marziane.

E adesso sta per completare una nuova stazione spaziale tutta sua: Tiangong-2.

Tiangong-2

Il Palazzo celeste è ancora in fase di assemblaggio: è in orbita il modulo centrale, che ospiterà gli astronauti, ma altri moduli dovranno essere lanciati nel corso dei prossimi mesi, comprendendo altri tre veicoli spaziali con equipaggio e due moduli laboratorio. L’obiettivo è completare Tiangong-2 entro il 2022, e se tutto andrà bene dovrebbe essere operativa per 10 anni.

Sebbene in questa fase del progetto non sia previsto il coinvolgimento di astronauti stranieri, l’agenzia spaziale cinese – dichiara – accoglierà certamente membri dell’equipaggio non cinesi in futuro.

