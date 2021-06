In Cina se non sorridi non puoi iniziare il turno: a controllarti c’è il riconoscimento facciale

17 Giugno 2021 – 17:29

l sistema ideato da Canon Information Technology si basa su videocamere che indirizzano le loro immagini verso un sistema di riconoscimento facciale basato su intelligenza artificiale. Questa tipologia di algoritmo riesce ormai da anni a capire quando un soggetto sta sorridendo o assumendo altre espressioni, e in questo particolare scenario viene collegata a sistemi di sblocco delle porte per l’ingresso nelle stanze e di prenotazione delle sale riunioni.Continua a leggere



l sistema ideato da

Continua a leggere l sistema ideato da Canon Information Technology si basa su videocamere che indirizzano le loro immagini verso un sistema di riconoscimento facciale basato su intelligenza artificiale. Questa tipologia di algoritmo riesce ormai da anni a capire quando un soggetto sta sorridendo o assumendo altre espressioni, e in questo particolare scenario viene collegata a sistemi di sblocco delle porte per l’ingresso nelle stanze e di prenotazione delle sale riunioni.

Fonte: Fanpage Tech