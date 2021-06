I migliori forni per pizza domestici

17 Giugno 2021 – 18:04

I forni per le pizze sono pensati appositamente per raggiungere temperature molto elevate in breve tempo, evitando di dissipare il calore una volta aperti per infornare grazie all’uso di una pietra integrata. Ci sono modelli per cuocere una pizza per volta, altri che possono prepararne due in contemporanea e varianti dal design più ricercato.

Oltre che per pizze fresche o surgelate, possono anche riscaldare pietanze del giorno prima o cuocere torte salate, toast, panzerotti o salatini. Abbiamo selezionato cinque modelli da tenere d’occhio nel 2021.

Ariete 909

(Foto: Ariete)Probabilmente il più celebre e acquistato, il forno per pizza Ariete 909 ottimizza spazi e consumi con una struttura in grado di cuocere alla perfezione una pizza adagiandola sulla pietra refrattaria da 33 centimetri di diametro. Consuma fino a 1200 watt raggiungendo una temperatura fino a 400 gradi, include timer (la pizza cuoce in media in 4 minuti) e regolatore di potenza. Costa 89,99 euro, ma si trova in offerta su Amazon.

G3 Ferrari Pizza Express

(Foto: G3 Ferrari)Design del tutto simile a quello di Ariete per G3 Ferrari Pizza Express, un forno per pizza compatto con temperature fino a 400 gradi e potenza fino a 1200 watt. La pietra refrattaria ha un diametro di 31 centimetri e sono disponibili diverse colorazioni come nera, gialla e blu. Costa 119 euro, si trova in offerta su Amazon.

Bestron Viva Italia

(Foto: Bestron)Il forno per pizza Bestron della linea Viva Italia è adatto per chi preferisce pizze più sottili. Dal design compatto e non troppo voluminoso, può raggiungere una temperatura di 180 gradi erogando calore da sotto e da sopra a una potenza di 1500 watt. Costa 69,95 euro, qui le offerte su Amazon.

Forno Burnhard

(Foto: Burnhard)Spostandosi dalla cucina alla terrazza, balcone, giardino o altro luogo all’esterno della casa, il forno per pizza Burhard è una soluzione a basso costo e ad alta efficienza per raggiungere temperature anche di 500 gradi bruciando carbone, tronchi, bricchette o pellet in meno di 10 minuti. Dotato di un doppio rivestimento in acciaio inox con imbottitura in lana, permette di mantenere al meglio il calore senza sprechi. Costa 279 euro su Amazon.

Ooni Fyra 3

(Foto: Ooni)Altro forno portatile per pizza da esterni, Ooni Fyra 3 utilizza la stessa filosofia di Burhard utilizzando pellet di legno per raggiungere rapidamente alte temperature. Vengono promessi i 500 gradi in 15 minuti e 60 secondi appena per cucinare una pizza. Costa 309,90 euro su Amazon.

