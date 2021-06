HONOR Band 6: PREZZO STRACCIATO prima del Prime Day

17 June 2021 – 16:24

Un ottimo dispositivo indossabile a un prezzo che lo rende irrinunciabile: HONOR Band è tra le migliori offerte che anticipano il Prime Day di Amazon.

The post HONOR Band 6: PREZZO STRACCIATO prima del Prime Day appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico