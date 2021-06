Telecamera WiFi nascosta a 9,99 euro: ci credi?

16 June 2021 – 10:45

Super prezzo per questa telecamera WiFi nascosta dotata di un sensore Full HD, della visione notturna e della rilevazione del movimento.

The post Telecamera WiFi nascosta a 9,99 euro: ci credi? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico