Microsoft 365 Business, -24% per un anno sulla suite

16 Giugno 2021 – 16:49

Il prezzo dell’opzione business per l’accesso a Microsoft 365 si è abbassato ormai da settimane del 24%, consentendo ora abbonamenti a prezzo vantaggioso.

The post Microsoft 365 Business, -24% per un anno sulla suite appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico