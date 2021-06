La storia di Stanley Sballato, diventato meme per caso e riapparso online dopo 10 anni

16 Giugno 2021 – 20:29

Tra gli internauti è diventato celebre come Stoner Stanley: la sua espressione apparentemente alterata gli ha conferito gloria imperitura online, ma ai tempi – nel 2011 – non era pronto a svelare la sua identità. Lo ha fatto nei mesi scorsi presentandosi come Connor Sinclair, un ragazzo del Regno Unito che ai tempi della fotografia che lo ha reso un meme stava appena iniziando il suo percorso universitario.Continua a leggere



Tra gli internauti è diventato celebre come Stoner Stanley: la sua espressione apparentemente alterata gli ha conferito gloria imperitura online, ma ai tempi – nel 2011 – non era pronto a svelare la sua identità. Lo ha fatto nei mesi scorsi presentandosi come Connor Sinclair, un ragazzo del Regno Unito che ai tempi della

Continua a leggere Tra gli internauti è diventato celebre come Stoner Stanley: la sua espressione apparentemente alterata gli ha conferito gloria imperitura online, ma ai tempi – nel 2011 – non era pronto a svelare la sua identità. Lo ha fatto nei mesi scorsi presentandosi come Connor Sinclair, un ragazzo del Regno Unito che ai tempi della fotografia che lo ha reso un meme stava appena iniziando il suo percorso universitario.

Fonte: Fanpage Tech