Il trucco per attivare la nuova versione di Gmail

16 Giugno 2021 – 14:30

Google ha lanciato per Gmail una nuova interfaccia unificata, che fonderà la posta elettronica a un servizio di chat, alle riunioni virtuali di Google Meet e alla modifica di documenti in formato Google. La novità è già disponibile per quasi tutti gli utenti Gmail, ma per il momento Google ha deciso di renderla attivabile solo manualmente e attraverso un’opzione poco raggiungibile. Per arrivarci, fortunatamente bastano pochi clic.

Fonte: Fanpage Tech