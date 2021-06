Ghiti è il primo sito in lingua friulana per bambini

16 June 2021 – 11:30

In Italia la lingua nazionale è, ovviamente, l’italiano. Ma quali sono quelle minoritarie riconosciute? Ne esistono 12: albanese, catalano, croato, francese, francoprovenzale, friulano, grecanico, ladino, occitano, sardo, sloveno, tedesco. Alcune sono le lingue principali di altri stati europei che hanno attecchito in zone di confine o aree specifiche; poi ci sono le minoritarie autoctone (sardo e friulano). L’articolo 6 della nostra Costituzione afferma che “la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche” e con l’approvazione della legge 482/99 il principio ha ricevuto piena attuazione.

Guardando all’Europa, sono circa 50 milioni (il 14%) le persone che utilizzano una lingua diversa da quella della maggioranza della popolazione. Non poco. Attenzione, però, a non fare confusione tra i dialetti e le lingue minoritarie che hanno una diffusione maggiore.

(Le minoranze linguistiche in Italia riconosciute dalla legge 482 del 1999 – dati 2013. Mappa: Wikipedia)In Italia c’è una lingua in particolare che sta piano piano riguadagnando spazio: è il friulano (lenghe furlane), che fa parte delle lingue romanze e viene parlato da 610mila persone (tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto), dislocate in 173 comuni. L’Arlef – Agenzia regionale per le lingue friulane – stima una diffusione di circa un milione di persone nel resto del mondo. Via libera, dunque, all’uso del marilenghe (madrelingua) a scuola, nei consigli comunali, nei procedimenti penali, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, nella redazione degli atti (restano ufficiali solo quelli in italiano), nella ricerca e nei corsi dedicati dalle università, nelle trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo.

(Home Page del sito Rai Friuli Venezia Giulia)Ne avevamo già scritto qualche tempo fa in occasione della traduzione di Telegram in friulano: “Le lingue di minoranza hanno spesso l’onere della prova, devono giustificare il motivo per cui esistono”, ci spiegava Fulvio Romanin (ceo e fondatore di Ensoul, azienda che sviluppa siti web e software), che si era occupato del progetto ardito. Un piccolo passo per una lingua che guarda al futuro e che adesso si preoccupa anche dei più piccoli con la nascita di un sito bilingue totalmente dedicato a loro. Ghiti (che significa “solletico” in friulano) è pensato per i bambini dai tre ai 10 anni (ma anche per i genitori). Con un’interfaccia semplicissima e intuitiva avvicina all’apprendimento del friulano. Si rivolge non solo a quanti già lo parlano in famiglia, ma anche ai neofiti. Esiste per questo motivo una modalità esplora che traduce immediatamente al passaggio del cursore.

Dentro l’habitat digitale di Ghiti c’è un mondo infinito di contenuti, del resto l’importanza di far imparare ai figli più lingue sin da piccoli è dimostrata dalla scienza: dai cartoni animati (compresa la Pimpa rigorosamente doppiata in friulano) ai giochi online, audiolibri, disegni da stampare e colorare, fiabe e leggende da leggere o ascoltare. Uno strumento educativo completo per bambini, ma utile anche per i genitori: il menù può essere spostato comodamente a destra o a sinistra, è previsto un font per i dislessici, il contrasto dei colori è ottimizzato, gli animali sono di genere neutro, i colori e gli sfondi seguono il corso delle stagioni. Tutti piccoli particolari che creano un’ambiente digitale idoneo, sicuro e stimolante. E ogni 30 minuti di utilizzo il sito ti ricorda che è ora di staccare e andare a giocare all’aperto.

Fulvio Romanin ci ha raccontato il concept: “L’ho sviluppato insieme alle ragazze di Bekko, un collettivo di artiste e illustratrici. Ho immaginato la struttura e loro ci hanno messo l’arte”. L’obiettivo è preciso: “Scoprire i punti di contatto tra l’italiano e il friulano, soprattutto nei primi anni di vita tra i tre e i sei, porta a benefici concreti, specie nello studio di altre lingue. Utilizzare, poi, una lingua che è già presente nelle case, fa crescere la visibilità della stessa all’esterno. Il friulano è importante perché è un patrimonio che esiste da svariati secoli: non è una questione conservativa oppure nostalgica, ma guarda invece verso il futuro”.

Ora, per familiarizzare con il friulano, potete leggere l’articolo tradotto:

Ghiti al è il prin sît in lenghe furlane par fruts

Si sa che la lenghe dal stât talian al è il talian. Ma cualis sono lis lenghis minoritariis ricognossudis par leç? A son 12: albanês, catalan, cravuat, francês, francoprovençâl, furlan, grecanic, ladin, ocitan, sart, sloven, todesc. Cualchidune e je lenghe uficiâl di altris stâts europeans che si è inlidrisade in zonis di confin; altris a son lenghis minoritariis autoctonis (sart e furlan). L’articul 6 de nestre Costituzion al dîs che “la Republiche e tutele cun normis di pueste lis minorancis linguistichis” e cu la aprovazion de leç 482/99 il principi al è stât metût in vore.

Se si cjale la Europe, a son cirche 50 milions (il 14%) di personis che a doprin une lenghe diferente di chê de maiorance de popolazion. Che nol è pôc. Ocjo però di no confondi i dialets cu lis lenghis minoritariis, che di chês a ‘nd une difusion plui largje.

In Italie e je une lenghe che biel planc e je daûr a tornâ a cjapâsi il so puest: il furlan (lenghe furlane), che al è tra lis lenghis romanichis (o ben che a rivin dal latin) e lu fevelin 610 mil personis (tra Friûl-Vignesie Julie e Venit), in 173 comuns, cence tignî cont des comunitâts tal forest. La Arlef – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane – e stime che lu fevelin cirche un milion di personis tal mont. A son in vore leçs dal Stât e regjonâls che a permetin di doprâ la marilenghe a scuele, tai conseis comunâi, tai procediments penâi, tai uficis des aministrazions publichis, inte redazion dai ats (uficiâi a son dome chei par talian), inte ricercje e intai cors dedicâts tes universitâts, intes trasmissions dal servizi public radiotelevisîf.

O vevin za scrit di lenghe furlane timp indaûr par contâ de traduzion di Telegram: “Aes lenghis di minorance ur tocje simpri di justificâ il motîf de lôr esistence”, nus spiegave Fulvio Romanin (ceo e fondadôr di Ensoul, aziende che e svilupe sîts pal web e software), che al jere stât daûr di chest progjet temerari. Un altri pas par une lenghe che e cjale bande l’avignî e che e ten cont ancje dai plui piçui cu la realizazion di un sît bilengâl dal dut dedicât a lôr. Ghiti al è pensât pai fruts dai 3 ai 10 agns (ma ancje pai gjenitôrs). Cuntune interface une vore semplice e intuitive, al sburte i fruts bande il bilinguisim doprant lenghis che dispès si fevelin in famee. Un strument no dome par cui che za lu fevele in cjase, ma ancje pai neofitis. Par cheste reson e je ancje une modalitât esplore che e volte daurman cuant che si passe parsore dal test cul cursôr.

Dentri dal ambient digjitâl di Ghiti al è un mont infinît di contignûts, di fat la impuartance di fâ imparâ ai fîs plui lenghis za di piçui e je dimostrade de sience: dai cartons animâts (Pimpa comprendude, dopleade par furlan) ai zûcs online, audiolibris, dissens di stampâ e piturâ, flabis e liendis di lei o di scoltâ. Un strument educatîf complet pai fruts, ma util ancje pai gjenitôrs: il menù si pues spostâ cun comoditât a drete o a çampe, al è previodût un font pai dislessics, il contrast dai colôrs al è otimizât, i animâi a son di gjenar neutri, i colôrs e i sfonts a van daûr dal cori des stagjons. Ducj particolârs che a fasin un ambient digjitâl adat, sigûr e stimolant. Il sît ogni 30 minûts al vise che e je ore di distudâ dut e lâ a zuiâ tal viert.

Fulvio Romanin nus à contât il concept: “Lu ai svilupât cu lis zovinis di Bekko, un coletîf di artistis e ilustradoris. O ai imagjinât la struture e lôr a àn metude la art”. L’obietîf al è clâr: “Discuvierzi i ponts di contat tra il talian e il furlan, soredut tai prins agns di vite tra i trê e i sîs, al puarte beneficis concrets, pal plui intal studi di altris lenghis. Doprâ une lenghe che e je za intes cjasis, al fâs cressi la sô visibilitât ancje difûr. Il furlan al è impuartant parcè che al è un patrimoni che al esist di secui: no je une cuistion conservative o nostalgjiche, ma e cjale bande l’avignî”.

