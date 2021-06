Razer Blade 14: primo modello con processore AMD

15 June 2021 – 10:42

Il nuovo Razer Blade 14 integra il processore AMD Ryzen 9 5900HX, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060/3070/3080.

The post Razer Blade 14: primo modello con processore AMD appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico