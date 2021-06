Nuovi laptop Dynabook: Tecra A40-J e Tecra A50-J

15 June 2021 – 16:36

New entry per il catalogo laptop di Dynabook, più nello specifico per la gamma Tecra, con l’ingresso di due modelli con schermo da 14 e 15 pollici.

The post Nuovi laptop Dynabook: Tecra A40-J e Tecra A50-J appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico