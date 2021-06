Il monitor ULTRAWIDE di LG da 34” in ULTRASCONTO

15 June 2021 – 10:40

Con qualche giorno di anticipo sul Prime Day, una ghiotta occasione per chi è alla ricerca di un monitor ultrawide da mettere sulla scrivania.

