Skam Italia, la quinta stagione arriva nel 2022

14 Giugno 2021 – 15:04

La conferma era molto attesa. Oggi è arrivata: Skam Italia, coinvolgente produzione che per quattro stagioni ha permesso a un’intera generazioni di giovani di identificarsi con le (dis)avventure quotidiane di una manciata di studenti romani, torna con una quinta stagione nel 2022 su Netflix. La versione nostrana mantiene il format originale della webserie norvegese che nel 2015 cominciava a seguire i ragazzi di un liceo di Oslo, focalizzando ciascuna stagione su un personaggio differente.

Erede della serie di culto britannica Skins, pietra miliare dei teen drama per essersi cimentata in una rappresentazione delle gioie, dei dolori, delle crisi personali, della ricerca dell’identità – anche sessuale –, delle relazioni sentimentali, della disparità sociale e dei bisogni di divertirsi e sentirsi accettati, Skam si è diffusa con numerosissime versioni locali in Francia, Spagna, Olanda, Belgio e, naturalmente, anche l’Italia.

In questo periodo d’oro per il genere – su Netflix ha appena debuttato la seconda stagione di Summertime, venerdì 18 giugno arriva la quarta annata di Élite e ci sono anche gli episodi di Riverdale – la versione made in Italy realizzata da Ludovico Bessegato per Cross Productions resta una delle più attese: dopo il ciclo dedicato alle relazioni di Eva ed Eleonora, quello incentrata su Martino e il suo coming out e l’ultimo che narra la crisi personale di Sana, musulmana, a chi spetterà il ruolo di eroe/eroina di Skam Italia?

