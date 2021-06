I 5 migliori hard disk esterni: caratteristiche e prezzi

14 June 2021 – 12:17

Quali sono i migliori hard disk esterni per trasportare in sicurezza e comodità file e documenti importanti e personali? Abbiamo scelto cinque modelli di ssd esterni sui quali puntare nel 2021 con i link alle migliori offerte online.

SanDisk Extreme Pro

(Foto: Sandisk)SanDisk Extreme Pro di seconda generazione un ssd esterno compatto, resistente e veloce che si trova nei tagli da 1-2-4 terabyte offrendo la connessione con protocollo usb 3.2 di seconda generazione per velocità fino a 2000 mb/s in scrittura con la protezione aes 256 bit. La sua particolarità è quella di non temere condizioni atmosferiche avverse come per esempio la pericolosa umidità, cadute da massimo due metri, ma anche acqua e polvere grazie alla scocca in alluminio che si avvale anche di un indicatore led; si può agganciare facilmente tramite moschettone o altro gancio grazie all’anello superiore. È compatibile con Windows e Mac, l’unico neo è un cavo di serie un po’ corto. Il modello di base da 1 tb si trova a 233,99 euro (anche in offerta su Amazon) quello superiore da 4 terabyte si trova a 419 euro, ecco le offerte su Amazon.

Western Digital My Book

(Foto: Western Digital)Massiccio e capiente, la proposta My Book di Western Digital si arrampica fino al considerevole spazio di archiviazione di 28 terabyte partendo da un minimo di 4 terabyte. Va da sé che più si sale in memoria più il dispositivo diventa grosso e pesante, ma è comunque un’unità trasportabile. Compatibile con il sistema Apple Machine per Mac, può sfruttare il software proprietario Wd Backup per salvare tutti i file come foto, video e documenti grazie alla crittografia hardware aes a 256 bit. Il modello da 4 tb parte da 129 euro, qui le offerte su Amazon fino ai circa 900 euro per quello da 28 terabyte, qui in offerta anche su Amazon.

LaCie Rugged RAID Pro

(Foto: LaCie)L’hard disk esterno rugged LaCie Rugged Raid Pro non è tra i più economici, ma giustifica un prezzo alto con la sua resistenza a cadute, polvere ed acqua oltre che con tre anni di servizio di recupero dati incluso e un mese di Adobe Creative Cloud All Apps (per accesso ad app per esempio per montaggio foto e video). Scrive a 250 megabyte al secondo, è compatibile con Thunderbolt 3 e usb type-c e usb 3.0 e permette di configurare un raid 0/1. Il modello da 4 terabyte costa 325 euro, qui in offerta su Amazon.

Seagate Game Drive

(Foto: Seagate)La linea Game Drive di Seagate mette a disposizione hard disk esterni pensati appositamente per essere collegati alle console Xbox e Playstation, come si può notare anche dai marchi ben esposti sulla scocca. Compatti, leggeri e già pronti all’uso dal momento dell’acquisto, offrono archiviazione da 2 a 4 terabyte, velocità di scrittura fino a 120 mb/s e anche alcune edizioni speciali.

Toshiba Canvio Basic

(Foto: Toshiba)Infine, per chi cerca un ssd portatile economico, basilare e flessibile c’è la gamma Toshiba Canvio Basic con prezzi abbondantemente sotto i 100 euro con 57 euro circa per il 2 terabyte (anche in offerta su Amazon) e 82 euro per quello da 4 terabyte (qui le offerte su Amazon) con la connessione via usb 3.0 e una velocità in scrittura di 120 mb/s.

